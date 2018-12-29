РИАМО - 29 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в субботу центр управления регионом в Подмосковье, созданный в соответствии с указом президента РФ, передает корреспондент РИАМО.

Ситуационный центр работает в доме правительства Московской области и обеспечит решение задач по оперативному управлению регионом. Специалисты центра с помощью уникальных информационных систем в круглосуточном режиме будут производить сбор и анализ данных всех сфер жизнедеятельности Подмосковья.

«Ситуационный центр мы открыли в рамках указа президента, все сделано для того, чтобы сюда пришли сотрудники. Здесь будет порядка 150-170 человек, которые будут отвечать за оперативные мероприятия, которые проходят в области. Системы здравоохранения, образования, экологии, безопасность - все будет заведено сюда. Вся информация, которая поступает от «Добродела», сетей, системы «Инцидент», будет доступна сотрудникам. Это позволяет оперативно реагировать, устранять и не допускать эксцессов, сбоев в работе муниципальной, государственной служб», - сказал Воробьев журналистам.

Он отметил, что работу центра будут оптимизировать.

«В течение 2019 года будем активно внедрять содержание, тут будут аналитические центры, чтобы попытаться спрогнозировать средние и долгосрочные перспективы развития территории», - заключил Воробьев.

После завершения интеграции в Подмосковье будет функционировать инновационный инструмент поддержки государственного управления, являющийся элементом единого информационного пространства системы распределительных центров Российской Федерации.

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