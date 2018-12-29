РИАМО - 29 дек. Автономную некоммерческую организацию (АНО) «Оргкомитет военно-патриотических игр» признали организатором незаконной свалки на военном полигоне «Алабино» в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа и оштрафовали почти на 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Расследование нарушения природоохранного законодательства провели сотрудники военной прокуратуры гарнизона совместно со специалистами Росприроднадзора.

«АНО получило разрешение командования Северо-Западного военного округа на проведение работ по формированию рельефа полигона. Пользуясь этим, организация принимала строительный мусор (грунты, бой кирпича и бетона) и размещала его на территории полигона», – отмечается в сообщении.

Общая площадь незаконной свалки составила 0,6 гектара. За это нарушение АНО оштрафована на 190 тысяч рублей.