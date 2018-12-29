РИАМО - 29 дек. Средняя годовая температура в столице в 2018-м превысила норму на 1,1 градуса, а солнце светило 2,1 тысячи часов при норме в 1731 час, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Средняя годовая температура воздуха в Москве составила 6 градусов, что на 1,1 градуса выше нормы. Это на 0,2 градуса ниже, чем в прошлом году. Самым холодным месяцем оказался февраль со средней месячной температурой минус 9,1 градуса. Самая низкая температура также наблюдалась в феврале, минус 21,7 градуса», – говорится в сообщении.

Самым теплым месяцем стал июль, когда средняя температура составила 20,5 градусов – это выше нормы на 2,3 градуса. Максимальная температура воздуха в этом году зафиксирована 28 июля – тогда столбики термометров поднялись до плюс 31,1 градуса.

Самая крупная положительная аномалия средней месячной температуры наблюдалась в сентябре – плюс 3,6 градуса.

«Самая крупная положительная аномалия средней суточной температуры воздуха была тоже в сентябре, плюс 8,7 градуса. А самая крупная отрицательная аномалия, минус 10,5 градуса, отмечалась в марте», – уточняется в сообщении.

В этом году в Москве осадков выпало меньше нормы – 650 миллиметров при норме в 691 миллиметр. Однако в четырех месяцах количество осадков превысило норму. Самым дождливым оказался июль, когда выпало 94 миллиметра при норме 93 миллиметра. Наименьшее количество осадков выпало в ноябре - 17,8 миллиметра. За сутки наибольшее количество осадков выпало в июле: 24 миллиметра.

«Наибольшая высота снежного покрова наблюдалась в марте, 55 сантиметров, что близко к норме. Снег в Москве сошел в апреле, что близко к средней дате схода, а вновь установился в ноябре, хотя снежинки в воздухе закружили еще в октябре. В последней пятидневке декабря высота снежного покрова достигает 28 сантиметров. А в прошлом году к Новому году снег в Москве сошел. Что стало рекордом за 70 лет», – подчеркивается в сообщении.

За год солнце в Москве сияло 2,1 тысячи часов при норме 1731 час. В августе, сентябре и ноябре количество часов солнечного сияния стало рекордным для нынешнего столетия.