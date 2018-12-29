РИАМО - 29 дек. Пожар произошел в одной из квартир в жилой девятиэтажке в Зеленограде, загорелись личные вещи и мебель, возгорание ликвидировано, пожарные спасли девять человек, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«Двадцать девятого декабря в 11:22 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Зеленоград, корпус 810», – говорится в сообщении.

В одной из квартир на шестом этаже в девятиэтажном жилом доме загорелись личные вещи и мебель на площади около 20 квадратных метров. Возгорание ликвидировали в 11:52.

«В ходе работ по тушению пожара пожарные спасли девять человек из горящей и соседних квартир, в том числе одного ребенка из горящей квартиры», – дополняется в сообщении.

Спасенных передали медикам для осмотра. Информации о пострадавших не поступало.