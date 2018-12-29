РИАМО - 29 дек. Комитет по ценам и тарифам Московской области утвердил тарифы на электрическую энергию для населения на 2019 год, сообщается на сайте ведомства.

«В первом полугодии 2019 года тарифы на электрическую энергию для населения будут скорректированы на 1,7% в связи с увеличением налога на добавленную стоимость с 18% до 20%», - отмечается в материале.

Во второй половине 2019 года на территории Московской области рост тарифов для населения в одноставочном выражении составит 3,3%.

Одноставочный тариф для населения и приравненных к нему категорий потребителей составит: с 1 января – 5,38 рубля за киловатт-час, с 1 июля - 5,56 рубля за киловатт-час.

Для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а также для городского населения в домах с электроплитами одноставочный тариф на электрическую энергию составит с 1 января 3,77 рубля за киловатт-час, с 1 июля - 3,89 рубля за киловатт-час.

Тарифы, дифференцированные по зонам суток, увеличатся от 3,3% (дневная, полупиковая) до 5% (ночная).