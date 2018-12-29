РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. Жителей подмосковных Люберец призвали сообщать в ГИБДД о появлении новых мест разборки автомобилей на запчасти в городском округе, сообщил заместитель начальника ОГБДД МУ МВД России «Люберецкое» Александр Лобойко.

В субботу в здании ГИБДД Люберец прошла пресс-конференция, посвященная итогам года.

«Чтобы задержать угонщика – нужны годы работы. Они совершенствуют умения с каждым угнанным автомобилем. Полиция ставит задачу максимально находить их. Мы стараемся, но нам нужна помощь жителей. В 2018 году не было ни одного обращения о том, что в гаражах разбирают автомобили, что подозрительные лица крутятся у машины, машины долго стоят на предприятии. Активность граждан очень низкая», – сказал Лобойко.

Он добавил, что самыми угоняемыми в 2018 году стали автомобили марки Toyota. В Люберцах, Котельниках, Дзержинском и Лыткарине угнали 21 автомобиль этой марки. После них идут автомобили марки Lexus, а далее автомобили эконом-класса: Kia Rio и Hyundai Solaris.

«В 2018 году наблюдается всплеск угона автотранспорта. Это явление процветает, потому что большинство владельцев не в полной мере выполняют наш комплекс рекомендаций. В 2018 году на территории обслуживания ГИБДД Люберец угнали 97 автомобилей. В 2017 году угнали 118 автомобилей», – отметил Лобойко.