РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 дек. Министерство экологии и природопользования Московской области привлекло к ответственности два подольских предприятия за загрязнение реки Пахры, их оштрафовали на 80 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В Минэкологии рассмотрены материалы расследования Подольской городской прокуратуры в отношении подольских компаний ООО «Солар Кремниевые технологии» (производство кремниевых пластин для солнечных электростанций) и ООО «Реафарм» (производство химической продукции). Оба предприятия уличены в загрязнении реки Пахры, поскольку сбрасывали в ручей Черный, который является притоком реки, ливневые сточные воды без оформления разрешительной документации», – говорится в сообщении.

На предприятия наложены штрафы на общую сумму в размере 80 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.