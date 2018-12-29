РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 дек. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска неизвестные бросили бутылку на припаркованную под окнами квартиры машину, она разбила лобовое стекло автомобиля и помяла капот, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетельница происшествия.

«Двадцать восьмого декабря около 21:00 в микрорайоне Кузнечики на улице Генерала Стрельбицкого, дом №5, возле подъезда №4 со стороны школы №35 неизвестные выбросили бутылку из окна. Она разбила лобовое стекло и оставила вмятину на капоте машины», – сказала свидетельница.

По ее словам, подобное происходит уже не в первый раз. Помимо бутылок в ход идут и куриные яйца.