РИАМО - 29 дек. В Николо-Архангельском крематории в подмосковной Балашихе началась церемония прощания с хоккеистом «Спартака» Евгением Зиминым, всех собравшихся, которые ожидали в холле, пригласили внутрь зала, передает корреспондент РИАМО в субботу.

В холле крематория собралось около сорока человек, многие из них в одежде с символикой «Спартака», практически все с цветами красно-белого цвета, что соответствует расцветке хоккейного клуба.

«Он был настоящей легендой. Не только клуба, но и всего советского хоккея. Он навсегда вписал себя в историю спорта той знаменитой шайбой в ворота канадцев в 1972-м. Мы лишились еще одной легенды того времени», - сказал один из пришедших болельщиков «Спартака».

Зимин выступал в основном составе «Локомотива» с 16 лет. Позже хоккеиста заметил главный тренер «Спартака» Всеволод Бобров, который пригласил игрока в свою команду.

Зимин выступал за красно-белых с 1965 по 1974 год и стал дважды чемпионом СССР. В составе сборной СССР стал олимпийским чемпионом в 1968 и 1972 году. Является автором первой шайбы в знаменитой «Суперсерии-72».

Евгений Зимин скончался в возрасте 71-го года.