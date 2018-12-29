РИАМО (КОРОЛЕВ) – 29 дек. На елочном базаре Королева активисты партии «Единая Россия» обнаружили неполный пакет документов на сосны, у продавцов не оказалось товарно-транспортных накладных, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

В рамках партийного проекта «Народный контроль» члены отделения «Единой России» Королева вместе со сторонниками партии провели рейд по елочным базарам и точкам продажи фейерверков. Они проверили торговые точки в микрорайонах Юбилейный и Текстильщик.

«На точках торговли елками на улицах Пионерская и Тарасовская партийные активисты проверили ассортимент товара, условия хранения, ценовой диапазон и необходимую документацию. Ассортимент товара на торговых точках разнообразный: в продаже были елки, сосны, крестовины и специальные горшки для хвойных. Но в ходе мониторинга проверяющие обнаружили, что комплект документов на деревья, реализуемые на елочном базаре по улице Тарасовская, был неполным», – говорится в сообщении.

Продавцы смогли предоставить все разрешительные документы только на ели, товарно-транспортных накладных на сосны не оказалось в наличии. С продавцами торговой точки провели профилактическую беседу. Партийцы повторно придут на данный базар с целью проверки устранения нарушений.

В магазине фейерверков и салютов на улице Лесной в Юбилейном нарушений не выявили. Здесь проверяли наличие сертификатов на пиротехнические изделия, соблюдение требований к хранению продукции и пожарной безопасности при распространении изделий.

Партийный проект «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе в области продовольствия и медицины.