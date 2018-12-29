РИАМО - 29 дек. Информация об ограблении банка на улице Коломенская в Москве не соответствует действительности, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Сотрудники полиции проверили информацию об ограблении банка на улице Коломенская. Наше подразделение никаких противоправных действий не обнаружило», - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ писали, что в здании на улице Коломенской происходит ограбление банка.