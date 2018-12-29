РИАМО - 29 дек. Посетители демонстрационного павильона Московских центральных диаметров (МЦД), который установлен на площади Киевского вокзала, отправили более 300 бесплатных открыток «Почтой России», сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В рамках нашего совместного проекта с «Почтой России» любой посетитель павильона МЦД может бесплатно отправить открытку своим друзьям и родственникам в города России и мира. За первую неделю работы павильона посетители отправили более 300 открыток», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что гости павильона могут сфотографироваться в специальной фотокомнате в стиле рекламной кампании Московских центральных диаметров и распечатать эту фотографию в виде открытки, чтобы отправить по почте.

«Уникальные открытки-фотографии — это личное свидетельство москвичей о позитивных изменениях, которые происходят сегодня на наших глазах в столице. Мы с огромным удовольствием принимаем в этом участие и рады в предновогодние дни доставить такие замечательные «приветы» от посетителей демонстрационного павильона», - прокомментировал директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Демонстрационный павильон МЦД на площади Киевского вокзала открыт для посетителей ежедневно без выходных с 9:00 до 21:00. Вход свободный.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск запустят в конце 2019 - начале 2020 года. График работы МЦД будет выстроен, как в метро, – с 5:30 утра до 1:00 ночи. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5-6 минут в часы пик.

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