РИАМО - 29 дек. График движения электричек Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в новогодние праздники, а в Новый год и Рождество поезда будут курсировать до поздней ночи, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В предпраздничные и праздничные дни для удобства пассажиров будет скорректировано расписание электропоездов с 29 декабря по 8 января: 29 декабря будут ходить по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января – по расписанию субботы; 8 января – по расписанию воскресенья», – говорится в сообщении.

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, а также с 6 на 7 января продлено время курсирования нескольких электропоездов на Горьковском направлении МЖД.

«В ночь с 31 декабря на 1 января будут курсировать поезда: «Москва-Захарово» – время отправления в 23:12 и в 23:45; «Захарово-Москва» – время отправления в 00:15, «Москва-Железнодорожная» – время отправления в 02:43. А вот в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 января на 7 января поезд «Москва – Фрязево» будет отправляться в 01:44", - отмечается в сообщении.

МЖД просит пассажиров внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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