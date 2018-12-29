РИАМО - 29 дек. К 2021 году среднемесячный трудовой доход в столице увеличится почти на 13 тысяч рублей и составит 82 тысячи рублей, сообщает в субботу ТАСС.

Соответствующие данные указаны в дополнении к письму Минэкономразвития РФ, направленному в Минтруд России.

«Отмечается, что среднемесячный трудовой доход в столице в 2021 году увеличится с нынешних 69,7 тысячи рублей до 82,155 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге средний трудовой доход вырастет на 13,369 тысячи рублей – до 62,719 тысячи рублей», – говорится в сообщении.

Тем не менее такой оптимистичный прогноз возможен лишь при соблюдении многих условий, в числе которых стабильный уровень безработицы, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Среднемесячный доход от трудовой деятельности - среднемесячная начисленная заработанная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Это понятие шире, чем «средняя заработанная плата», так как имеет отношение не только к сотрудникам организаций, но и ИП, а также к доходам физических лиц (например, от сдачи в аренду квартиры).

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, что зарплаты в текущем году растут как в номинальном, так и в реальном выражении «беспрецедентными темпами». По информации Росстата, с января по август 2018 года рост среднемесячной начисленной зарплаты составил 11% к показателю за такой же период 2017 года.