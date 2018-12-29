РИАМО - 29 дек. На рынке в подмосковной Шатуре обнаружили более 5 килограммов некачественной красной икры, индивидуальные предприниматели торговали продукцией без соответствующих документов и маркировки, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«Двадцать шестого декабря межмуниципальным отделом МВД России «Шатурский» совместно с управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям проведены проверочные мероприятия, направленные на предотвращение реализации пищевой продукции, не соответствующей требованиям законодательства в области качества и безопасности пищевой продукции», – говорится в сообщении.

Красная икра без ветеринарных документов обнаружена на рынке «Авеста» по адресу: Московская область, Шатура, проспект Ильича, дом 57.

Индивидуальные предприниматели Хачик Минасян и Елена Москвичева торговали рыбной продукцией без ветеринарных сопроводительных документов, деклараций соответствия и иных документов, подтверждающих ее качество и безопасность.

Кроме того, на всей продукции отсутствовала маркировка, содержащая сведения о дате выработки, условиях и сроках хранения.

Общая масса продукции составила 5,3 килограмма.

Такая икра не может находиться в обороте, является некачественной и опасной, не подлежит реализации. В связи с чем продукцию изъяли, будет принято решение об ее утилизации или уничтожении.

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