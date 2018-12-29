РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 дек. Проектирование нового здания районной больницы Балашихи на 1 тысячу коек закончат в 2019 году, медучреждение планируют построить в микрорайоне Ольгино, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Губернатором Московской области принято решение о строительстве новой большой больницы на тысячу коек на территории бывшего госпиталя КГБ. В следующем году (в 2019 году - ред.) должно быть закончено проектирование министерством строительства Московской области, и мы приступим к строительству данного важного объекта в микрорайоне Ольгино», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что общая площадь медучреждения составит около 100 тысяч квадратных метров.

В 2018 году в Балашихе открыли пять поликлиник – две в микрорайоне Дзержинского и по одной в микрорайонах Авиаторов, Павлино и Гагарина. Еще одну поликлинику планируют открыть в микрорайоне Заря в I квартале 2019 года.