РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 дек. Семнадцать семей с детьми-инвалидами и 50 ветеранов поздравили с наступающим Новым годом в поселке Молодежный Подольска, им подарили фруктовые наборы, сообщается на странице депутата городского округа Ирины Талпы.
«Дед Мороз и Снегурочка 27 и 28 декабря поздравили семьи с детками-инвалидами, ветеранов и старожил поселка Молодежный. Наша добрая традиция продолжается благодаря неравнодушным жителям поселка, которые участвуют в ярмарке в День матери. На вырученные средства были приобретены фруктовые наборы в 17 семей, воспитывающих особых деток, и 50 фруктовых наборов из мешка Деда Мороза отправились порадовать старшее поколение», – сказала Талпа.
По ее словам, такая акция проходит ежегодно. В канун Нового года подарить капельку тепла, добра и любви может каждый желающий.
Депутат поблагодарила всех жителей за участие в акции.
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