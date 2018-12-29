РИАМО - 29 дек. Билетные агрегаторы прогнозируют рост цен на авиабилеты в начале 2019 года минимум на 5–7%, пишет в субботу газета «Известия».

«Подорожание перелетов, запланированных в первом квартале, по отдельным зарубежным направлениям уже достигло 25%, хотя и внутренние авиарейсы в январе-марте станут дороже на 5–21%. Всему виной – возросшая цена авиакеросина и нестабильность рубля, полагают эксперты», – говорится в статье.

В Momondo утверждают, что средний чек в первом квартале 2019 года поднимется на 16%, в основном за счет зарубежных рейсов. По данным «Туту.ру», полеты за рубеж «туда-обратно» на первый квартал подорожали примерно на 4% – в среднем до 24,8 тысячи рублей. Представители других агрегаторов заявили о более динамичном росте: в OneTwoTrip насчитали повышение на 9%, в Biletix – на 25%.

На перелеты по России средний чек тоже подрос – по данным «Туту.ру», на 5%, до 15,7 тысячи рублей. В OneTwoTrip отметили удорожание более чем на 13%, в Biletix – на 19%.

Внутри России сильнее всего увеличивались цены на январь-март на южных направлениях, сообщили в «Туту.ру», Biletix и Aviasales. Так, по данным «Туту.ру», стоимость перелетов из Москвы в Сочи выросла на 8%, в Краснодар – на 19%, Ростов-на-Дону – на 18%.

Из зарубежных маршрутов сильнее всего, по данным сервиса, подорожали перелеты в Кишинев (+44%), Минск (+43%), Баку (+16%) и Тель-Авив (+14%). Любителям пляжного отдыха на Бали, Гоа и Пхукете в первом квартале 2019 года придется заплатить за дорогу больше, чем в тот же период 2018-го: билеты прибавили в цене 25%, 15% и 19% соответственно, привели данные в Momondo.

На фоне роста стоимости перелетов количество проданных через Biletix билетов уменьшилось на 10%, рассказал гендиректор сервиса Игорь Константинов. Аналитик «Купибилет» Андрей Лукашевич тоже сообщил о снижении продаж, но связал это с сокращением их глубины «на десятки процентов». Россияне стали покупать меньше билетов задолго до вылета и все чаще бронируют их максимум в пределах двух недель, утверждает он.