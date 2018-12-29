РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 дек. Жилой комплекс «Квартал Европа» в Балашихе планируют достроить в 2019 году, к строительству проблемного объекта привлекут дополнительного инвестора, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Участники долевого строительства долгое время не могли получить ключи от своего жилья. Принято решение о привлечении дополнительного инвестора на проблемный объект – жилой комплекс «Квартал Европа». И, соответственно, в следующем году (в 2019 году – ред.) мы планируем полностью эту проблему решить», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в ЖК «Квартал Европа» ключи получат около 700 участников долевого строительства.

Ранее в доме правительства Московской области в Красногорске ключи от квартир вручили участникам долевого строительства жилого комплекса «Новая Алексеевская роща» в Балашихе, заключается в материале.