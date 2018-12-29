РИАМО - 29 дек. С начала текущей недели Московский метрополитен ежедневно перевозит более 9,2 миллиона пассажиров, с 24 по 27 декабря поезда метро перевезли почти 37 миллионов человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичной подземки.

«С 24 декабря ежедневно московским метро пользуется более 9,2 миллиона пассажиров. Метрополитен готов к увеличению пассажиропотока в предновогодние дни. Все службы и подразделения работают в штатном режиме, движение поездов осуществляется в соответствии с графиком», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с 24 по 27 декабря включительно метрополитен перевез почти 37 миллионов пассажиров, что более чем на 1,1 миллиона больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Увеличение пассажиропотока в метро в конце декабря связано с повышенной активностью москвичей в связи с последними предпраздничными рабочими днями уходящего года. Также существенно выросло количество гостей нашего города, мы оцениваем не менее плюс 30% к показателям прошлого года. Кроме этого, в конце декабря в столицу пришел снегопад, из-за которого автолюбителям пришлось отказаться от личного транспорта и ехать на метро и МЦК», - добавил собеседник агентства.

Традиционно в предновогодние дни пассажиропоток в метро увеличивается на 10–15% по сравнению со среднегодовыми значениями. В часы пик на линиях установлен минимальный технически возможный интервал движения между поездами - 90 секунд. Московский метрополитен и весь городской транспорт справляются с работой в эти предновогодние дни и готовятся к круглосуточной работе в Новогоднюю ночь и далее в Рождество.