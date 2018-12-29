РИАМО – 29 дек. В ночь на субботу в подмосковном Лыткарине водитель квадроцикла погиб при столкновении с иномаркой, он был без защитной амуниции, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным, около 00:20 субботы водитель без защитной амуниции, управляя квадроциклом Stels Leopard, при выезде с прилегающей территории на Лыткаринское шоссе не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего столкнулся с автомобилем «Луидор», который двигался по Лыткаринскому шоссе в сторону Новорязанского шоссе.

«В результате столкновения водитель квадроцикла от полученных травм скончался на месте происшествия, 41-летний водитель «Луидора» с травмами различной степени тяжести обратился в больницу Люберец, его госпитализировали», – говорится в сообщении.

По факту ДТП следственное управление Люберец проводит проверку, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего.