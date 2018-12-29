РИАМО - 29 дек. В Московской области автомобиль выехал на пути Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) вне переезда, в машину въехала электричка, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщается в WhatsApp-канале МЖД.

Инцидент произошел 28 декабря около 18:30 на однопутном перегоне «Зеленый Бор» - «Болшево» Ярославского направления МЖД, по предварительной информации, легковой автомобиль оказался на рельсах в месте, где нет переезда через железную дорогу.

«Машинист приближающегося пригородного поезда 6848 Москва - Фрязино применил экстренное торможение, благодаря чему снизил скорость до минимума и смягчил последствия столкновения. Удар произошел по касательной», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, никто не пострадал. Поезд продолжил движение через восемь минут.

Из-за инцидента в пути были задержаны две электрички до 10 минут. Диспетчеры МЖД приняли меры для введения их в график.

Московская железная дорога призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности себя и окружающих.