РИАМО - 29 дек. Около 30 бригад «Мособлгаза» приступили к аварийно-восстановительным работам после возгорания газопровода в Серпуховском районе Подмосковья, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы предприятия.

В субботу в 02:25 в МЧС поступило сообщение о возгорании между деревнями Иваньково и Калиново в Серпуховском районе. Пожарные установили, что происходит горение газопровода, высота факела достигала 15 метров. Угрозы для деревень нет. В 03:20 был перекрыт отвод газопровода, в 04:40 прекращено факельное горение. На месте работают 30 единиц техники и 90 человек, прибыла ремонтная бригада «Газпром трансгаз Москва».

«В 04:00 «Мособлгаз» приступил к работе по отключению абонентов от газа. Отключили 543 частных домовладения и 12 020 квартир. По состоянию на 07:30 установлено дежурство по восьми газорегуляторным пунктам. Приступили к подключению 26 бригад филиала «Мособлгаза», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия отключились газораспределительные станции Протвина, Оболенска и еще 11 населенных пунктов. Кроме того, прекращено газоснабжение на границе с Калужской областью.

Собеседник агентства также сообщил, на место аварии выехал генеральный директор «Мособлгаза» Дмитрий Голубков.

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