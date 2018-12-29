РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 дек. Сотрудница МУ МВД России «Люберецкое» Мария Амплеева завоевала золото на всероссийском турнире по боксу памяти Николая Королева, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Москве прошел всероссийский турнир по боксу класса «А» памяти заслуженного мастера спорта СССР, девятитикратного чемпиона СССР Николая Королева, а также памяти боксеров-бойцов спецназа среди мужчин и женщин. В нем приняли участие российские спортсмены и сотрудники различных силовых структур.

«В соревнованиях по боксу среди женщин выступила полицейская первого взвода в составе отдельного батальона патруль-постовой службы МУ МВД России «Люберецкое» старшина полиции Мария Амплеева. Она завоевала золото в весе свыше 81 килограмма, выполнив норматив мастера спорта России», – говорится в сообщении.

Амплеева тренируется в школе олимпийского резерва «Трудовые резервы» Балашихи. Она является заслуженным мастером спорта по универсальному бою и чемпионкой Европы по кикбоксингу 2018 года.