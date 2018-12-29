РИАМО - 29 дек. В столице в ближайшие дни ожидается снег, температура будет соответствовать норме, а 1 января столбики термометров поднимутся до минус 3-2 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Циклоны несут потепление во многие регионы России. Например, в Санкт-Петербурге 29-30 декабря будет оттепель, 31 декабря подморозит, а 1 января вновь вернется оттепель.

«В Москве атмосферные процессы будут больше соответствовать характеру русской зимы. В столице будет сыпать снег; дневная температура близка к средним многолетним значениям: минус 3-6 градусов. И лишь 1 января потеплеет до минус 2-3», — говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в новогоднюю ночь ожидается повышение температуры с минус 10 до минус 5 градусов, а давление понизится на 15 миллиметров ртутного столба. Высота снега в Москве сейчас достигает 31 сантиметра.

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