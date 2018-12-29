РИАМО - 29 дек. По данным американских ученых из университета Вашингтона в Сент-Луисе, умеренное употребление спиртных напитков помогло продлить на год жизнь людей, страдающих от сердечной недостаточности, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Ученые проводили исследование жизни 6 тысяч пожилых американцев на протяжении 24 лет. За время исследований 400 человек приобрели легкие и тяжелые формы сердечной недостаточности», – говорится в сообщении.

Участников эксперимента разделили на три группы: умеренно пьющие, трезвенники и алкоголики. Это было необходимо для того, чтобы понять, как употребление алкоголя влияет на продолжительность жизни людей с заболеваниями сердца.

Как показало исследование, люди, относящиеся ко второй и третьей группам, проживали около 2,6-2,7 тысячи дней после получения диагноза. Те, кто употреблял алкогольные напитки умеренно – не более семи порций спиртного в неделю - проживал около 3,1 тысячи дней, их жизнь была дольше на 1-1,5 года.

«Почему это так – пока не понятно, но все равно не стоит начинать пить, если вы никогда раньше этого не делали», – рассказал представитель университета Вашингтона в Сент-Луисе Дэвид Браун.

По мнению ученых, умеренно пьющие люди больше следили за своим здоровьем, были более физически активны. К тому же спиртное заставляет сосуды расширяться, снижает давление, таким действием, к примеру, обладает пиво и вино.