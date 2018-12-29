РИАМО - 29 дек. На месте возгорания на газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья работают 30 единиц техники и 90 человек, к месту происшествия прибыла ремонтная бригада «Газпром трансгаз Москва», сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 02:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании между деревнями Иваньково и Калиново в Серпуховском районе. Пожарные установили, что происходит горение газопровода, высота факела достигала 15 метров. Угрозы для деревень нет. В 03:20 был перекрыт отвод газопровода, в 04:40 прекращено факельное горение. Ранее на месте работали 15 единиц техники и 54 человека.

«В 09:15 на место происшествия прибыла ремонтная бригада «Газпром трансгаз Москва». Привлекаемые силы и средства: 30 единиц техники, 90 человек, в том числе от МЧС: девять единиц техники, 34 человек», - говорится в сообщении.

Сформирован штаб под руководством Белоусовского линейного управления магистрального газопровода. Решаются вопросы переподключения котельных и потребителей.

Подготовлен перевод двух котельных, питающих городской округ Протвино, на резервное питание дизельным топливом. Сформирован необходимый запас дизельного топлива. Все социально значимые объекты будут питаться от электроснабжения. Отключенных абонентов от электроснабжения нет.