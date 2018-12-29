РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 дек. Около 1 миллиарда рублей планирует вложить инвестор в развитие балашихинской хлопкопрядильной фабрики, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Балашихинская хлопкопрядильная фабрика будет развиваться в общественно-деловое пространство. Мы со своей стороны, как город, приведем в порядок прилегающую территорию, внесем определенные изменения в транспортную схему, обеспечим здесь удобный пешеходный трафик. Инвестор планирует вложить порядка 1 миллиарда рублей», – сказал Сергей Юров.

Он добавил, что в 2019 году в развитие территории мануфактуры вложат около 300 миллионов рублей.

В декабре для жителей открыли часть территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики. Там работает музей, где представлены экспонаты, рассказывающие об истории мануфактуры.