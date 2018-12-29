РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 дек. В нынешнем году завершили работы по экореабилитации рек Пехорки и Малашки в Балашихе, всего расчистили порядка 22 километров, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Все русло реки Пехорки и ее притока реки Малашки – это около 22 километров – были очищены. Это важный проект, который реализовывался на территории Балашихи два года. Эта работа позволила перезапустить флору и фауну нашей главной водной артерии, наша задача на сегодня – благоустраивать берега вдоль Пехорки и не допускать несанкционированных стоков в реку», – сказал глава Балашихи Сергей Юров во время интервью на телеканале «Балашиха 360».

Он добавил, что со дна Пехорки и Малашки выкачали ил, с берегов убрали мусор и сухостойную растительность.

Стоимость работ по экологической реабилитации водоемов составила более 600 миллионов рублей.