РИАМО - 29 дек. Почти 13 тысяч жителей остались без теплоснабжения в двух районах Калужской области в результате возгорания на газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья, восстановить теплоснабжение планируют до 20:00, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Калужской области.

В субботу в 02:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании между деревнями Иваньково и Калиново в Серпуховском районе. Пожарные установили, что происходит горение газопровода, высота факела достигала 15 метров. Угрозы для деревень нет. В 03:20 был перекрыт отвод газопровода, в 04:40 прекращено факельное горение. К месту происшествия направилась бригада «Газпром трансгаз Москва».

«В результате порыва газопровода нарушено газоснабжение потребителей в Тарусском и Жуковском районах Калужской области, вследствие чего произошло нарушение теплоснабжения», - говорится в сообщении.

Под отключение в Жуковском районе попали 187 домов разной этажности, в которых проживает 11986 человек (из них 1669 детей), а также две котельных, больница, две школы, два детских сада и два интерната.

«Тарусский район: восемь населенных пунктов, 491 дом частного сектора, в которых проживает 986 человек (из них 105 детей)», - добавляется на сайте.

Также в Тарусском районе в зону отключения попали две школы и детсад.

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