РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 29 дек. В Красногорске 7 января пройдет первый рождественский фестиваль при поддержке министерства культуры Подмосковья, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«Седьмого января при поддержке министерства культуры региона, а также по инициативе правительства Московской области на площадке Красногорска возле Дворца культуры «Подмосковье» пройдет первый Красногорский рождественский фестиваль», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что фестиваль будет ориентирован на семьи с детьми.

«Гости фестиваля смогут приобщиться к исконным российским праздникам. У нас пройдет фестиваль Коляды. С утра верующие могут посетить службу в церкви, а с 15:00 принять участие в рождественских гуляниях», – отметила глава.

По ее словам, в новогодние и рождественские каникулы в Красногорске проведут около 300 праздничных мероприятий.

«В этом большой труд тех, кто работает в учреждениях образования, культуры, членов творческих коллективов, которые с удовольствием принимают участие во всех мероприятиях», – заключила Хаймурзина.

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