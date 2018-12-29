РИАМО - 29 дек. В результате возгорания газопровода жители подмосковного Серпуховского района остались без газа, в двух населенных пунктах также нет отопления, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В субботу в 02:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании между деревнями Иваньково и Калиново в Серпуховском районе. Пожарные установили, что происходит горение газопровода, высота факела достигала 15 метров. Угрозы для деревень нет. В 03:20 был перекрыт отвод газопровода, в 04:40 прекращено факельное горение. К месту происшествия направилась бригада «Газпром трансгаз Москва».

«У нас сейчас по малому давлению запитаны все котельные, процентов на 80-90 переключили на резервные схемы питания. Люди не сидят без тепла, кроме населенных пунктов Оболенск и Буденовец, там сейчас занимаются переводом их на резервное топливо», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что работы по восстановлению газопровода могут длиться до суток.

«У людей сейчас просто нет в конфорке газа, кроме двух населенных пунктов, где пока нет отопления», - уточнил собеседник агентства.