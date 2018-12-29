РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 29 дек. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина планирует встретить Новый год вместе с горожанами на площади возле Дворца культуры «Подмосковье».

«Эту новогоднюю ночь под бой курантов я планирую вместе с коллегами и жителями, которые туда придут, провести на площади Дворца культуры «Подмосковье», – сказала Хаймурзина.

Мероприятие начнется 31 декабря в 23:00.

«Все вместе послушаем обращение президента Владимира Путина к народу. Потом сможем поздравить друг друга с Новым годом», – добавила Хаймурзина.

Она отметила, что в новогоднюю ночь на площади возле Дворца культуры состоится праздничная дискотека.

«Если говорить о семейных традициях, то обязательно к новогодним праздникам мы готовим холодец и лепим большое количество пельменей. Стараемся в эти дни собираться семьей. Кроме того, в дни новогодних праздников есть замечательная возможность посетить музеи Подмосковья и Москвы», – заключила глава.