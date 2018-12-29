РИАМО - 29 дек. В московских воздушных гаванях «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром в субботу задержали и отменили 43 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в международном аэропорту «Домодедово» 23 рейса задержали, еще пять отменили. В «Шереметьеве» задержали шесть рейсов, отмененных нет. Во «Внукове» восемь рейсов задержали, один отменили.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержек и отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

В Москве и Подмосковье в субботу ожидается небольшой снег, столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов. В течение дня прогнозируется слабый ветер.