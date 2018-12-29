РИАМО - 29 дек. Спасатели станции «Кожухово» достали из воды мужчину, который провалился под лед на Москве-реке, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

В субботу в 07:50 спасатели поисково-спасательной станции «Кожухово» Московской городской поисково-спасательной службы заметили мужчину, провалившегося под лед.

«В 07:52 мужчина 1983 года рождения был поднят с поверхности воды реки Москвы, доставлен на берег, обогрет. Ему была оказана первая помощь. Спасенный передан бригаде скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

На сайте уточняется, что мужчина провалился под лед в 30 метрах от берега.

Как уточнил сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, пострадавший – 35-летний москвич, который направлялся к месту рыбалки. Он вышел на неокрепший лед возле Южного порта и провалился. Чтобы достать мужчину из полыньи, спасатель в гидрокомбинезоне спустился на лед на страховочном тросе и ползком добрался до полыньи. Еще двое спасателей помогли поднять пострадавшего на борт.