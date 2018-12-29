РИАМО - 29 дек. Загруженность столичных дорог утром в последний рабочий день 2018 года оценивается в три балла из десяти возможных по шкале сервиса «Яндекс.Пробки».

Оценка три балла означает, что местами в городе есть затруднения на дорогах. При этом неожиданно свободно на Ленинском, Кутузовском и Мичуринском проспектах, Дмитровском шоссе и других магистралях.

Ранее Центр организации дорожного движения столичного правительства неоднократно обращался к водителям с просьбой пересаживаться на общественный транспорт в предпраздничные дни.