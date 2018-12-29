РИАМО - 29 дек. Водоемы Москвы начали насыщать кислородом, для аэрации воды прорубили лунки более чем на 200 прудах и озерах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В столице началась аэрация водоемов, которые обслуживает ГУП «Мосводосток». Специалисты уже пробурили лунки более чем на 200 прудах и озерах. Среди них Патриаршие и Новодевичьи пруды, пруды Садки и Серебряно-Виноградный, а также Круглый пруд в Измайловском парке культуры и отдыха», – говорится в сообщении.

Благодаря отверстиям на ледяной глади вода насыщается кислородом. Он необходим зимой рыбе, моллюскам и ракообразным, которые обитают подо льдом. Кроме того, циркуляция воздуха способствует испарению вредных веществ.

«Процедура насыщения воды кислородом проводится зимой регулярно, она необходима для поддержания экосистемы водоема. Обязательное условие – толщина льда должна быть не меньше 12 сантиметров. В основном аэрация проводится на непроточных водоемах, проточные реже в ней нуждаются, так как полностью они не замерзают. Однако все зависит от морозов и количества снега. Наши специалисты ежемесячно проводят забор воды, чтобы определить количество растворенного кислорода в воде, температуру и уровень рН», – сказали в пресс-службе ГУП «Мосводосток».

На одном гектаре поверхности пруда или озера необходимо сделать не менее двух лунок.

«Отверстия диаметром от 20 до 30 сантиметров проделывают специальным буром. Предварительно на участке вокруг них убирают снег и лишний лед. Сверху лунки накрывают аэрационными деревянными коробами. Они помогают обеспечить необходимую температуру, чтобы лунка медленнее затягивалась льдом. При этом специалисты еженедельно объезжают водоемы и снимают с прорубей образовавшуюся ледяную корку», – уточняется в материале.

Кроме того, если же после замеров обнаруживается, что кислорода в водоеме недостаточно, проводят принудительную аэрацию – воздух в воду подается через шланг, который соединен с компрессором.

Этой зимой столичные спасатели впервые опробуют на городских водоемах эхоледомеры. Это портативные устройства для быстрого измерения толщины льда. Тестировать новинку планируется в популярных местах зимней рыбалки, катания на лыжах и коньках, а также в зонах, отведенных под крещенские купания и зимние закаливания. Это акватория Москвы-реки в Строгинской пойме и Серебряном Бору, а также Чистые и Патриаршие пруды. На этих водоемах ежедневно собирается большое число отдыхающих, особенно в новогодние праздники.