РИАМО - 29 дек. Свыше 50 человек работают на месте возгорания на газопроводе в подмосковном Серпуховском районе, в том числе к месту происшествия выехала бригада «Газпром трансгаз Москва», сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 02:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании между деревнями Иваньково и Калиново в Серпуховском районе. Пожарные установили, что происходит горение газопровода, высота факела достигала 15 метров. Угрозы для деревень нет. В 03:20 был перекрыт отвод газопровода, в 04:40 прекращено факельное горение.

«В 05:00 на место убыла бригада «Газпром трансгаз Москва». Организовано взаимодействие с ГИБДД для беспрепятственного проезда к месту происшествия. <…> Привлекаемые силы и средства: 15 единиц техники, 54 человека, в том числе от МЧС: семь единиц техники, 28 человек», - говорится в сообщении.

Также был сформирован штаб под руководством Белоусовского линейного управления магистрального газопровода. Решаются вопросы переподключения котельных и потребителей. Подготовлен перевод котельной, питающей городской округ Протвино, на резервное питание дизельным топливом. Отключенных от электроснабжения абонентов нет. Дальнейшая информация уточняется.

Пожар на газопроводе в Серпухове. ВИДЕО>>