РИАМО - 29 дек. Новогодние инсталляции начали устанавливать в центре Москвы на Тверской улице, здесь будет 90 арт-объектов, в том числе космическая елка и герои мультфильма «Ну, погоди!», напечатанные на 3D-принтере, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На Тверской улице начался монтаж новогодних инсталляций. Здесь появятся космическая елка, герои «Ну, погоди!», напечатанные на 3D-принтере, и пятиметровый диско-шар. Всего установят 90 арт-объектов. Улица будет одной из основных площадок для народных гуляний. На три дня, с 31 декабря по 2 января, она превратится в пешеходное пространство. Москвичи и туристы смогут отметить здесь праздник и стать гостями фестиваля «Путешествие в Рождество», – говорится в сообщении.

В этом году главная тема гуляний на Тверской – «Новый год моего детства». Оформление и культурную программу посвятят истории и традициям праздника в разные десятилетия – с 1950-х годов до наших дней. Четыре площадки развернутся от Козицкого переулка до Манежной площади, а также на улицах Моховой, Охотный Ряд и в Театральном проезде. Каждую тематическую зону, символизирующую определенную эпоху, украсят семиметровые живые ели с уникальным дизайном.

«В районе домов 15 и 17 (между Козицким и Вознесенским переулками) расположится площадка «Новый год в стиле 1950–1960-х». Елку здесь украсят в космической тематике. Дерево оформят фигурками космонавтов, спутников, ракет и другими игрушками, созданными в память о первом полете человека к звездам. Площадка между домами 9 и 13 (от Вознесенского до Газетного переулка) перенесет в 1970–1980-е годы. Здесь елка напомнит об Олимпиаде – 1980: главным элементом декора станет олимпийский мишка», – дополняется в материале.

Кроме того, на участке Тверской улицы у домов №1–7 (от Газетного переулка до Манежной площади) воцарятся 1990-е и 2000-е. Здесь появится мультипликационная ель, украшенная фигурками любимых персонажей детства.

Встретить Новый год в современных ритмах можно будет на улицах Моховой, Охотный Ряд и в Театральном проезде. Дополнит тематическую зону театральная елка с видом на Большой театр.

«На всех четырех площадках на Тверской возведут сцены с яркой иллюминацией для музыкальных и театральных представлений. В лаундж-зонах появятся файеркапы – большие прозрачные сферы, внутри которых будет гореть очаг, работающий на биотопливе. На площадках гости также смогут понаблюдать за завораживающим танцем огня. Управляемый фейерверк будет запускаться каждый час, завершаясь фонтаном из конфетти», – уточняется в материале.