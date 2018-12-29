РИАМО - 29 дек. В промзоне в подмосковной Балашихе обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, угрозы для людей боеприпас не представляет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

По данным на сайте, 28 декабря в 18:40 в ведомство поступило сообщение об обнаружении авиабомбы ФАБ-50 времен ВОВ по адресу: микрорайон Железнодрожный, улица Саввинская, промзона.

«Выставлена охрана силами Балашихинского ОВД. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до ближайших жилых строений - более 500 метров», - говорится в сообщении.

Мероприятия по изъятию и уничтожению боеприпаса запланированы силами специалистов пиротехнического подразделения Ногинского спасательного центра МЧС России на субботу.