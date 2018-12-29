РИАМО - 29 дек. В субботу утром и в первой половине дня в Подмосковье ожидаются неблагоприятные метеорологические условия – туман с ухудшением видимости и изморозь, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайший час с сохранением утром и в первой половине дня 29 декабря по Московской области ожидается туман с видимостью 500–1000 метров, изморозь», – говорится в сообщении.

При тумане происходит снижение видимости, движение транспорта затрудняется, увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий. Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода на улицу лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями. Пешеходам надо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям – снижать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения. Также автомобилистам необходимо включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений и обгонов.

«Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Обратите внимание, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге», – отмечается в материале.

При изморози спасатели советуют держаться в стороне от линий электропередачи, деревьев и слабо укрепленных конструкций. Также следует приостановить работы на высоте.