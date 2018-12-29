РИАМО - 29 дек. Получение информации жилищного учета стало у жителей Москвы самой популярной услугой в центрах «Мои документы» за уходящий год, почти 3 миллиона обращений поступило о выдаче единого платежного документа, выписке из домовой книги и других данных, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Центры «Мои документы» подвели итоги работы за 2018 год. Самой востребованной у москвичей государственной услугой, которую сегодня можно получить в офисах, стало предоставление информации жилищного учета. В центры поступило почти три миллиона обращений с просьбой выдать единый платежный документ (ЕПД), выписку из домовой книги, копию ордера на жилое помещение и другие данные по жилищному учету», – говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что на втором месте – услуга по перерасчету жилищно-коммунальных платежей. По ней специалисты центров приняли 2,4 миллиона запросов. Замыкает тройку лидеров оформление и выдача социальной карты льготной категории горожан. От желающих стать обладателями именной пластиковой карты поступило более 2,3 миллиона обращений.

«Рейтинг самых посещаемых центров государственных услуг в этом году возглавил офис районов Кунцево и Можайский. Более полумиллиона обращений приняли от москвичей специалисты центра «Мои документы» Западного округа. Вторым по посещаемости стал центр госуслуг района Южное Бутово в Юго-Западном округе. В течение года там зафиксировали более 470 тысяч обращений. С небольшим отрывом тройку лидеров замыкает центр района Марьино в Юго-Восточном округе. За год специалисты обработали там более 440 тысяч обращений», – сказали в пресс-службе центров «Мои документы».

Важным событием 2018 года стало появление первого в России флагманского офиса «Мои документы». В январе он открылся в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Афимолл Сити». В нем доступен расширенный перечень услуг (всего более 180) и есть дополнительные сервисы. К примеру, здесь открыты кабинеты здоровья, нотариуса, отделение банка, кафе, фотоателье, билетная касса, предоставляются услуги туроператора.

«Но главная новинка центра – возможность зарегистрировать автомобиль. Для этого на паркинге ТРЦ оборудовали площадку для осмотра транспортных средств. Для упрощения процедуры на mos.ru и gosuslugi.ru открыта предварительная онлайн-запись. Поставить автомобиль на учет можно, выбрав удобное время. За год в первый флагманский офис москвичи обратились более 120 тысяч раз», – уточняется в материале.

В июне в Москве открылся второй флагманский офис «Мои документы» – на третьем этаже торгового центра «Спектр». В двух минутах ходьбы – станция московского метро «Теплый Стан», рядом расположены остановки наземного транспорта. В новом центре оказывают больше 180 госуслуг, в том числе те, которые нельзя получить в обычных офисах. Здесь можно зарегистрировать автомобиль, ИП и права на недвижимость, а также пройти медобследование.

Флагман открыт не с 08:00 до 20:00, как районные центры госуслуг, а с 10:00 до 22:00. Сюда удобнее обращаться тем, кто не успевает в районные офисы «Мои документы». Очередей опасаться не стоит: здесь 50 окон приема и 78 сотрудников.

«Сегодня для жителей столицы работает 130 офисов государственных услуг. Ежедневно московские центры посещают более 70 тысяч человек. Центры заменили свыше 1,2 тысячи приемных разных органов власти, которые работали в Москве до 2011 года. За один визит горожане могут оформить полный пакет документов, например, на новорожденного или при смене фамилии. Благодаря профессиональной работе наших специалистов 97% наших посетителей остаются довольны после обращения в центры. В наступающем году мы планируем расширять перечень предоставляемых услуг и повышать качество сервиса», — отметили в пресс-службе.

В середине декабря в историческом павильоне №71 «РСФСР» на ВДНХ открылся первый в Москве Дворец госуслуг. Он стал 130-м городским офисом «Мои документы». В нем работают 67 сотрудников, клиентов принимают в 20 окнах. Помимо более 180 государственных услуг, во Дворце доступна регистрация права собственности на объекты недвижимости, расположенные в любом регионе России. Ранее в центрах госуслуг можно было регистрировать право собственности только для объектов недвижимости, находящихся в Москве.

2018 год прошел для центров госуслуг под эгидой проекта «Искренний сервис», который в конце 2017 года запустил Сергей Собянин. Искренний сервис – это умение смотреть на ситуацию с позиции заявителя и решать задачи с точки зрения его интересов. Сотрудники центров «Мои документы» находят индивидуальный подход к каждому и искренне стараются помочь. За год сотрудники поделились более чем 2 тысячами необычных и трогательных историй о том, как «Мои документы» помогли жителям не только в части предоставления государственных услуг. Авторы лучших рассказов стали победителями конкурса «Добрые дела».