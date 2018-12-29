РИАМО - 29 дек. В Серпуховском районе Подмосковья произошло возгорание на газопроводе, высота факела достигала 15 метров, на данный момент факельное горение прекращено, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 02:25 очевидец сообщил в Серпуховской пожарно-спасательный гарнизон о возгорании между деревнями Иваньково и Калиново. По прибытии первого пожарного подразделения в ходе разведки было установлено, что происходит горение газопровода, высота факела - около 15 метров.

«Угроза деревни отсутствует. В закольцованном отводе газопровода продолжает находиться остаточный газ для питания котельной и потребителей, объема которого хватит ориентировочно до 09:00. Подготовлен перевод котельной, питающей городской округ Протвино, на резервное питание дизельным топливом. Отключенных абонентов от электроснабжения нет. В 03:20 перекрыт отвод газопровода. В 04:40 факельное горение прекращено», - говорится в сообщении.

В настоящий момент сформирован штаб под руководством Белоусовского линейного управления магистрального газопровода. Решаются вопросы переподключения котельных и потребителей. Причина пожара устанавливается.

Пожар на газопроводе в Серпухове. ВИДЕО>>