РИАМО - 29 дек. В Москве и Подмосковье в субботу ожидается небольшой снег, столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем погода изменится мало. При облачном небе местами будет идти небольшой снег, а максимальная температура воздуха в Москве составит все те же от минус 7 до минус 5 градусов, в Подмосковье – от 10 до 5 градусов мороза», – говорится в сообщении.

Также ожидается слабый ветер, атмосферное давление еще немного подрастет и к середине дня достигнет отметки 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

Синоптики отмечают, что для большинства людей такая погода вполне благоприятна. Лишь наиболее метеозависимые люди, чутко реагирующие на малейшие изменения температуры и атмосферного давления, могут ощутить дискомфорт. В первую очередь это касается людей с заболеваниями сердца и сосудов.

«Также из-за высокой влажности могут обостриться хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника. Некоторым людям, особенно пожилого возраста, может потребоваться медикаментозная поддержка», – дополняется в сообщении.