РИАМО - 28 дек. Трое неизвестных похитили из салона в подмосковном Красногорске мобильные телефоны и денежные средства, возбуждено уголовно дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«27 декабря в 01:43 в дежурную часть УМВД обратился мужчина 1976 года рождения с заявлением о том, что 26 декабря около 21:00 в городском округе Красногорск, улица Вокзальная, в помещение салона связи путем свободного доступа вошли трое неизвестных, угрожая, похитили мобильные телефоны и денежные средства», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила 1,35 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.