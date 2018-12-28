РИАМО - 28 дек. Тематическая ярмарка «Новогодний универмаг» развернута в Воскресенске, здесь жители могут приобрести подарочные наборы и продукты для новогоднего стола, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Посетить мероприятие можно до 30 декабря включительно.

«Жители и гости города Воскресенск смогут приобрести продукты питания и товары повседневного спроса по доступным ценам. Среди участников ярмарки заявлены: коломенская пастила, воскресенский хлеб, Киржачский молочный завод, ЛПХ «Ткачевых» из Волгоградской области, новогодние игрушки от Клинской фабрики «Елочка», ООО «Гермес» – производство пельменей ручной работы из города Коломна - и другие», – сказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Он добавил, что всего в ярмарке принимают участие не менее 70 компаний.

«Двадцать девятого декабря с 12 до 14 часов для посетителей будет организована анимационная развлекательная программа с поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки, веселые конкурсы и новогодняя викторина», – заключил Посаженников.

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