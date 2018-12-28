РИАМО - 28 дек. Власти столицы создали четыре сайта для дольщиков проблемных ЖК и домов долгостроев по шести адресам, у каждого из этих информационных ресурсов есть страницы в социальных сетях, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Получить актуальную и всестороннюю информацию о ходе строительства объектов, задать интересующие вопросы теперь могут участники строительства ЖК «Академ-Палас» на проспекте Вернадского, жилых домов в районе Северного Чертанова (корпус 2АБВ) и в Новых Черемушках (квартал 10 С, корпус 8)», – сказала исполняющий обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она добавила, что отдельный ресурс создан для трех жилых комплексов, дольщикам которых будет предоставлено компенсационное жилье (ЖК «Шишкин лес», ЖК «Овражный», жилой дом на улице Мостотреста владение 7).

Ранее аналогичные информационные каналы были открыты для дольщиков ЖК «Царицыно», ЖК «Марьино Град», ЖК «Спортивный квартал», «Терлецкий парк», «Марушкино». На сайтах оперативно размещается информация с выездных совещаний на объекты и сведения по итогам встреч с дольщиками, которые проводятся в Москомстройинвесте и так далее.

Вместе с тем у каждого из этих ресурсов есть страницы в социальных сетях: ЖК «Академ-Палас» («ВКонтакте» и Facebook), дом в районе Северного Чертанова («ВКонтакте» и Facebook), дом в Новых Черемушках («ВКонтакте» и Facebook), ресурс по строительству компенсационного дома в поселении Рязановское («ВКонтакте» и Facebook).