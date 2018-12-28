РИАМО - 28 дек. Волонтеры поздравят иностранных пассажиров в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево», акция начнется 29 декабря, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Гости столицы, которые прибывают в аэропорты с 29 декабря по 2 января, будут получать яркие новогодние открытки с пожеланиями и сюрпризами.

«Главная цель организаторов акции, получившей название «Москва поздравляет тебя!», – продемонстрировать радушие и открытость столицы, которая во время новогодних праздников примет гостей со всех уголков России и мира», – говорится в сообщении.

Для путешественников подготовили более трех миллионов открыток.

«В них можно найти праздничные пожелания, а также информацию о главных достопримечательностях и лучших экскурсионных маршрутах столицы. Тексты написаны на русском, английском и китайском языках», – подчеркивается в материале.

На обороте некоторых карточек можно будет найти подарки – памятные стикеры или QR-код. С помощью последнего можно бесплатно скачать приложение дополненной реальности. Оно позволит увидеть панорамы семи московских площадей и переулков в разные исторические периоды.

Акция «Москва поздравляет тебя!» станет одним из завершающих событий в рамках Года добровольца в России.

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