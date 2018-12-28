РИАМО - 28 дек. Нежилые помещения общей площадью более 480 квадратных метров в дореволюционном доме на улице Петровке приобрел через городской аукцион инвестор из Перми, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Ведомство выступило организатором торгов. Новым собственником коммерческих площадей стал предприниматель из Перми Андрей Шкловский. Стоимость сделки составила 84,7 миллиона рублей.

«После заключения сделки помещения необходимо привести в порядок, вероятнее всего, площади будут приспособлены под офисное назначение», – сказал Шкловский.

Реализованный лот включает в себя нежилые помещения общей площадью 485,6 квадратного метра, расположенные на первом и втором этажах жилого здания по адресу: улица Петровка, 17, строение 1.

Здание расположено в непосредственной близости от Столешникова переулка, Кузнецкого моста, известных отелей. В самом здании находятся магазины одежды премиум-класса, рестораны, офисы, квартиры.

Как отметил руководитель департамента столицы по конкурентной политике Геннадий Дегтев, инвестировать в недвижимость столицы из любой точки России позволяет политика открытости и прозрачности в сфере земельно-имущественных торгов Москвы.

«Все реализуемые на земельно-имущественных торгах активы, а также итоги аукционов размещаются на инвестиционном портале города Москвы. В онлайн-режиме посетитель портала может ознакомиться с лотовой документацией каждого объекта, часть из них снабжена функцией 3D-осмотра. Для зарегистрированного пользователя доступны 16 онлайн-сервисов, призванные облегчить работу инвестора по выбору лота и участию в торгах, 99,95% из которых проводятся в электронном виде», – подчеркнул Дегтев.

Он добавил, что в настоящее время предприниматели из всех субъектов Российской Федерации хотя бы раз приняли участие в торговых сессиях Москвы.

Сейчас на аукционы в Москве выставлены 1106 лотов.