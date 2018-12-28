РИАМО - 28 дек. Елочные базары в столичном районе Крылатское работают без нареканий, всего здесь доступны три санкционированных торговых объекта, активисты продолжат оценивать работу базаров во всех районах города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отмечают активисты общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) района: в ходе проведенного ими рейда нарушений на действующих елочных базарах не выявлено, все они работают без нареканий.

«Всего в районе организованы три санкционированных елочных базара на Осеннем бульваре – возле домов №3, 4 и 18-1. Как отмечают общественники, работы по проверке елочных базаров будут продолжены», – говорится в сообщении.

Подобные рейды активисты ОПОП проводят во всех районах города.

«В ходе мониторинга торговых точек проверяют наличие у продавцов разрешительной документации: кассовых аппаратов: прайс-листов с ценами, книг отзывов и предложений, мерных линеек и информации о телефонах органов государственного контроля и надзора. Если у торговой точки отсутствует какой-то обязательный атрибут, то это может быть свидетельством того, что торговля осуществляется нелегально», – перечисляется в материале.

Также елочный базар в обязательном порядке должен иметь средства пожаротушения, а сотрудники обязаны поддерживать торговую зону и прилегающую территорию в надлежащем санитарном состоянии в течение рабочего дня.

«Обязательно наличие вывески с указанием организационно-правовой формы, юридического адреса организации, информации о режиме работы елочного базара», – подчеркивается в сообщении.

С 20 по 31 декабря в Москве работают 214 санкционированных елочных базара. Традиционный атрибут новогоднего праздника также можно приобрести в стационарных предприятиях.

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